"Qui l'epidemia è sottovalutata: l'isolamento unica soluzione sul breve termine": il Covid-19 a Boston, visto da un "virus fighter" albese

"Qui negli Stati Uniti ci sono due "americhe". La prima è quella delle persone che capiscono la gravità di ciò che sta succedendo e cercano di adottare comportamenti conseguenti e la seconda è quella dei menefreghisti, che purtroppo sono in maggioranza: la principale preoccupazione di molti è comprare carta igienica e, in alcuni stati, armi e munizioni".

L'ultima tappa - in ordine cronologico - dell'avanzata planetaria del nuovo Coronavirus sono gli Stati Uniti: l'Oceano ha rallentato il rapidissimo diffondersi del virus, ma non è riuscito a impedirne lo sbarco nel Nuovo Mondo.

A fornirci una visione lucida e più che ben informata sullo stato delle cose - visto il suo lavoro nei laboratori dell'azienda di biotecnologie Covaris Inc. - ci pensa Eugenio Daviso, albese d'origine ma ormai da diversi anni cittadino di Boston (Massachussetts) e protagonista, qualche tempo addietro, di un nostro appuntamento "In&Out".

"Il modo in cui la gente reagisce è in gran parte colpa dei singoli stati della federazione, che hanno autorità di decisione sul proprio territorio. E quindi ci sono stati come la California, che ha dichiarato il lock down, e altri come il Massachussetts che non hanno ancora preso misure drastiche. La politica di ogni Stato agisce su come le persone intendono e guardano all'emergenza: Molti politici preferiscono credere in altro invece che nella scienza... e in quel caso, senza dubbio, l'atteggiamento delle persone è diverso, i tempi di risposta sono lenti e lo spazio di manovra diminuisce".

"In generale la pandemia è presa abbastanza sotto gamba, quindi, ed è incredibile che l'Italia abbia fatto più test che tutti gli stati dell'unione - spiega Eugenio - : qui vengono fatti solo quando è evidente la presenza del virus, non sono preventivi come in Europa ma più confermativi. E, dato che l'incubazione è un processo molto lento, non servono sostanzialmente a nulla. La convinzione tra me e i miei colleghi è che il virus colpirà con la massima forza anche qui entro le prossime due settimane".

C'è un però, però. Per stessa ammissione di Eugenio il mondo della biotecnologia americana ha reagito immediatamente all'arrivo del Covid-19, mettendo in campo il massimo degli sforzi consentiti a servizio della comunità per il raggiungimento di una soluzione scientifica, o quanto meno di stabili e seri passi avanti: "Nella sola area di Boston abbiamo il Broad institute che ha messo a disposizione i suoi strumenti per studiare la sequenza genomica del virus, sono stati iniziati i test su possibili vaccini e noi alla Covaris Inc. stiamo collaborando con il Dartmouth University a un test ultra veloce per l'identificazione del virus da tampone".

Nessuna misura di restrizione particolare a Boston, quindi, dove nella giornata di ieri (domenica 22 marzo) si sono registrati tre ulteriori decessi legati al Coronavirus e il numero di soggetti positivi alla data del 21 marzo era di 413 unità, con una crescita di +85 rispetto alla giornata ancora precedente (dati però, come spiegava Eugenio, poco indicativi in senso stretto dato il senso che viene dato ai tamponi nel paese).

E nonostante tutto Eugenio è già corso ai ripari: "Io vado solo al lavoro e, altrimenti, sto a casa più che posso; sono un "virus fighter", una delle categorie più a rischio. Per sicurezza ho anche mandato mia moglie e mia figlia dai miei suoceri a Buffalo, dove per ora non ci sono ancora focolai: è dura, ma in periodi come questi si fa ciò che si deve".

"Al lavoro ci devo andare per forza perché la nostra attività è connessa alla battaglia contro il virus, ma anche lì abbiamo preso in autonomia misure adeguate - assicura Eugenio - : disinfettiamo tutto ciò che tocchiamo, organizziamo molti meeting in videoconferenza e facciamo turni in laboratorio con non più di quattro persone alla volta e sempre ad almeno tre metri di distanza. Per ora nessuno è risultato positivo, e persone che potevano trovarsi sotto maggior rischio sono a casa".

Isolamento e buon utilizzo dei tamponi, quindi, risultano davvero l'unica soluzione possibile sul breve termine, anche negli Stati Uniti. "Sul lungo, si può pensare a un vaccino o un inibitore, ma ad oggi né l'uno e né l'altro esistono e i contagi crescono in maniera esponenziale, con un raddoppio dei numeri su base giornaliera simile a quello avvenuto per diversi giorni in Italia e che, adesso, sta avvenendo nel resto d'Europa".

"Sono sempre stato molto critico sull'Italia ma devo dire che nell'emergenza è uno dei paesi che sta facendo le scelte giuste per la salute dei cittadini, a maggior ragione avendo una grande rappresentanza di cittadini anziani (il tasso di mortalità sugli over 70 è del 20%) - commenta ancora Eugenio - . Molte domande sono ancora senza risposta, insomma, per esempio come il virus cambi la propria struttura genetica... i rischi sono ancora alti e le precauzioni mai sufficienti".