Salgono a quattro i contagi da Covid-19 a Saluzzo: la Protezione civile regola gli accessi ai supermercati

Con un annuncio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune nella tarda serata di ieri (22 febbraio, alle ore 22.50), il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni ha comunicato che a Palazzo è giunta segnalazione di due nuovi casi di residenti saluzzesi positivi al Covid19.

Oltre a ciò, l’autorità sanitaria ha comunicato ulteriori 13 casi di persone in “isolamento domiciliare fiduciario”.

“Salgono così a quattro i nostri concittadini positivi – scrive il sindaco Mauro Calderoni – mentre in venti rimangono in isolamento fiduciario. A tutti loro giunga l’augurio di un positivo decorso da parte dell’Amministrazione e di tutta la Comunità.

Gli operatori sanitari lavorano senza sosta per ricostruire la potenziale catena dei contatti delle persone a rischio e curare coloro che vengono ricoverati. Li ringrazio per la dedizione e l’impegno.

Un ringraziamento anche alle Forze dell’Ordine, i dipendenti del Comune, i volontari della Protezione Civile e della Croce Verde, e tutti coloro che stanno collaborando in questo impegnativo momento”.

Proprio le squadre di Protezione civile, ieri (domenica), sono scese in campo, per monitorare e coordinare gli accessi ai supermercati, secondo quanto previsto dal decreto della Regione Piemonte emanato sabato sera.

Gli uomini del Soccorso radio e dell’Associazione nazionale Carabinieri, di fronte agli ingressi degli esercizi commerciali, hanno regolato gli accessi e la formazione delle file di attesa, facendo rispettare quanto disposto dalle normative.

Gli sportelli del Municipio continuano ad essere chiusi al pubblico: vengono garantiti soltanto i servizi essenziali ed indifferibili per i quali non opera la sospensione dell’attività degli uffici pubblici. In particolare i servizi collegati alla gestione dell’emergenza sanitaria, dalla Protezione civile alla vigilanza urbana, dal coordinamento con le altre Amministrazioni pubbliche e Forze dell’ordine all’attività di informazione ai cittadini.

Chi deve rivolgersi a questi uffici può farlo esclusivamente mediante telefono, contattando i numeri pubblicati sul sito internet comunale: per segnalazioni e informazioni più generiche, ma sempre collegate all’emergenza sanitaria, si può invece contattare la Segreteria del sindaco al numero 0175.211302.

Per le altre attività, restano comunque garantiti i servizi essenziali, come accoglimento della registrazione nascite e decessi presso l’ufficio di Stato civile, ma l’invito rimane quello di contattare telefonicamente i vari uffici per concordare un’apertura personalizzata.