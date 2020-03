Sanità: ABACUS mette a disposizione dell'ASL Cn1 cinque monitor-parametri vitali

Giorni addietro ABACUS ha scritto una lettera al Direttore ASL CN1 dottor Salvatore Brugaletta nella quale si diceva disposta a mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria fondi, nei limiti delle proprie risorse, per l’acquisto di materiali e dispositivi di sicurezza e l’ASL CN1 ha fatto immediatamente una prima richiesta: servono n. 5 monitor –parametri vitali Philips Healthcare- principalmente per il reparto COVID dell’Ospedale di Ceva e se necessario per Busca o altre sedi.