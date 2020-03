Villanova Mondovì: morta una donna in casa di riposo per Coronavirus

Primo caso di Coronavirus a Villanova Mondovì e, purtroppo, primo decesso: l'ha annunciato l'amministrazione comunale stessa, attraverso il proprio profilo Facebook.

"L'autorità sanitaria ci ha informato questa mattina, lunedì 23 marzo 2020, che una nostra concittadina, ospite della casa di riposo 'Don Bartolomeo Rossi'", è risultata positiva al test del Coronavirus ed è stata posta in isolamento all'interno della struttura stessa. La direzione della struttura ha immediatamente attivato tutte le prescrizioni per la gestione dell'emergenza costantemente monitorata dall'SL. La degente è purtroppo deceduta ed è pertanto doveroso esprimere le più sentite condoglianze ai familiari".

L'amministrazione ha quindi ribadito l'invito alla cittadinanza "a rispettare scrupolosamente le ordinanze del Governo e della Regione Piemonte, in particolare a quelle persone che, credendosi immuni o furbe (si tratta invece soltanto di ignoranza e imbecillità), cercano mille e banali motivi per uscire di casa, sprezzanti del pericolo per loro e per chi incontrano".

"Solo con l'impegno di tutti - concludono dal municipio villanovese - riusciremo a superare questo tragico momento".