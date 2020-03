Bra, Comune rinvia le scadenze di Tari, Tosap e pubblicità. Stop ad accertamenti e recupero crediti

La Giunta comunale di Bra ha disposto il differimento delle prime scadenze tributarie comunali per il 2020. Variando una propria precedente decisione assunta a gennaio, l’esecutivo comunale ha differito al 30 settembre le prime rate della Tari – Tassa rifiuti, della Tosap – Tassa occupazione suolo pubblico permanente (inizialmente previste al 16 luglio) e la rata unica dell’Imposta comunale sulla pubblicità, la cui scadenza era stata fissata inizialmente come ogni anno al 30 giugno.



Le seconde rate di Tari e Tosap sono confermate al 16 dicembre.

Non possono mutare invece le scadenze di legge per il pagamento dell’Imu, il 16 giugno e il 16 dicembre.



Il provvedimento è stato assunto in considerazione della situazione emergenziale che si è venuta a creare a seguito del diffondersi della pandemia da Covid19, con l’obiettivo di garantire liquidità ad imprese e famiglie in questo particolare momento di blocco di molte attività.



Con la stessa finalità, la Giunta ha espresso l’indirizzo di considerare tra i propri servizi essenziali anche il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture ai fornitori, anticipando che una parte del prossimo avanzo di amministrazione sarà indirizzato a interventi per il rilancio dell’economia locale.



Sono sospese poi, fino al 31 maggio, tutte le attività di accertamento e recupero coattivo dei crediti e dei tributi non pagati.