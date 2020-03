Fossano: conclusi gli interventi strutturali sul cavalcaferrovia di Gerbo

Con la seconda parte degli interventi, svolti in notturna nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia in località Gerbo di Fossano.

"I lavori erano partiti la scorsa settimana alla luce di seri problemi strutturali e di una situazione di pericolo che perdurava da tempo - spiega il Sindaco Dario Tallone - e prevedeva due fasi d'intervento per il costo totale di 19.000€ più iva; la prima sulla parte stradale la seconda, in accordo con Rfi, sulla parte ferroviaria in notturna".