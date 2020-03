Saluzzo, sospensione totale dei mercati di mercoledì e sabato anche del settore alimentare

Saluzzo, il mercato di sabato 14 marzo in piazza Cavour e in via Volta

Sospesi in modo totale i mercati cittadini di sabato e mercoledì. Non ci saranno neppure i banchi di frutta, verdura e alimentari.

Lo ha deciso l’Amministrazione poco fa con il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, a seguito del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di lunedì 21 marzo. Sono sospesi fino a nuove disposizioni nazionali o regionali.

Si erano ancora svolti in forma ridotta al genere alimentare i mercati precedenti, in una dimensione quasi irriconoscibile per la città. Normalmente un pullulare di persone e vociare tra i banchi, nelle ultime 2 settimane con poca genta,volti semi- coperti da sciarpe o protetti da mascherine.

I banchi alimentari e furgoni sotto la tettoia di piazza Cavour e piazza Risorgimento, lavorano distanziati secondo le norme di sicurezza trasmesse agli ambulanti dal Comune e i clienti facevano la fila indiana per essere serviti. Solo tre banchi in via Volta al "Mercà d’le fomne", o mercato dei contadini e, tutti spostati sulla parte destra per mantenere la distanza di sicurezza.