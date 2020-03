Aiuti di stato alle imprese, Gancia: "Il governo sta perdendo tempo sui decreti attuativi"

"Ma cosa aspetta il Governo a predisporre i decreti attuativi per sostenere le nostre imprese in questo momento difficoltà? Adesso l’Esecutivo non ha più alibi, perché sabato la Commissione Europea ha fatto la sua parte, pubblicando il nuovo regime temporaneo sugli aiuti di Stato che permette all'Italia e agli Stati membri di intervenire in soccorso delle imprese in difficoltà economica a seguito dell'epidemia di Covid19".