Alcuni consigli per non ingrassare durante il periodo di isolamento

Relegazione con o senza figli, telelavoro, mancanza di attività fisica, stress ... Molte persone si chiedono come potranno evitare di ingrassare durante questo periodo di isolamento. Stare a casa segregati e farsi assalire dallo stress e dalla noia, può comportare il rischio di fare più spuntini durante il giorno. La dispensa a portata di mano e sotto gli occhi costantemente, può aumentare l'appetito e quindi la quantità di cibo da consumare.

Il rischio è anche di non preparare più pasti equilibrati, ma solo piccoli stuzzichini, ininterrottamente, dalla mattina alla sera. È un circolo vizioso, perché può portare ad un aumento di peso, ma anche a disagi digestivi, perché non mangiamo più correttamente e il corpo è disturbato. Si può anche tendere a mettere da parte lo sport, perdendo la propria routine e le proprie abitudini. La palestra è chiusa, ci ritroviamo persi e mettiamo lo sport in secondo piano. Quando in realtà, grazie alle app gratuite per lo sport a casa in particolare, non ci sono scuse per smettere di praticare una regolare attività fisica. È anche necessario rimanere in forma, non ingrassare e mantenere alto il morale.

Telelavoro, isolamento significa anche risparmiare tempo durante il giorno, grazie a un minor numero di viaggi e spostamenti ... E se avessimo l'opportunità di dedicare del tempo a cucinare pasti equilibrati per tutta la famiglia o solo per noi stessi? Potrebbe anche essere un buon momento per costruire buone abitudini alimentari. E quando si ha tempo, ci si diverte di più in cucina: è totalmente diverso dal dover cucinare in fretta e furia, dopo una lunga giornata di lavoro. Per coloro che non sono abituati a cucinare, ora è il momento di iniziare e provare alcune semplici ricette o visitare piattaforme in rete dedicate ai rimedi per la perdita di peso come ad esempio guadagnaresalute.it.