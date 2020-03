Dalle pendici del Monviso, frutta e ortaggi coltivati con il metodo della lotta integrata, consegnati direttamente a casa

Eleonora manda avanti, insieme a mamma, papà, la sorella Angelica e il fratello Federico, l’azienda I Frutti del Monviso, che produce da 3 generazioni, frutti e ortaggi di qualità, sulle pendici del Monviso, a Barge e Bagnolo Piemonte.

I loro prodotti sono coltivati con il metodo della lotta integrata, che consente la drastica riduzione dell'uso di tutti i prodotti chimici, mettendo quindi al primo posto l’attenzione alla salubrità dei prodotti della terra.

Questo loro impegno permette, ogni stagione, di raccogliere dei prodotti gustosi, freschi, ricchi di principi nutritivi e… anche belli da vedere!

Per via dell’emergenza creatasi, Eleonora ha deciso di dare il via alle consegne a domicilio, nel saluzzese e pinerolese. Potete contattare l’Azienda I Frutti del Monviso su WhatsApp ai numeri: 347.3965060 oppure 348.7868505 o telefonando nel seguente orario: 8-12/ 15-18.

Novità e prodotti anche su Facebook