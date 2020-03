Idee salvaspazio: come disporre al meglio consolle e tavoli in casa

Avere sufficiente spazio in casa è importante: rende l’abitazione più confortevole e più vivibile ed evita il disordine e la confusione, dato che un ambiente più sgombro dà impressione di ariosità ed è più accogliente per gli ospiti. Per ottimizzare al massimo lo spazio disponibile nei vari ambienti della casa, è opportuno che vi sia una disposizione studiata dei mobili al suo interno.

A seconda della superficie a disposizione, è importante sistemare il mobilio in modo che ci si possa muovere agevolmente tra i vari ambienti. È importante capire che esistono oggetti e mobili progettati appositamente per ingombrare il meno possibile. È il caso, per esempio, di consolle e tavoli proposti dall’azienda italiana La Seggiola, che sono stati concepiti propriamente come delle soluzioni salvaspazio.





L’importanza di risparmiare spazio: come disporre i tavoli

Tra i diversi ambienti di cui un’abitazione è composta, la cucina è uno dei luoghi che richiede sicuramente un’attenta disposizione dei mobili per salvaguardare lo spazio. Se l’ambiente non è particolarmente ampio, è opportuno avere piani di appoggio funzionali che non siano, però, molto ingombranti: un arredo di grandi dimensioni può, in tal caso, risultare scomodo e divenire un impedimento. È quindi preferibile optare per un tavolo allungabile in modo che, qualora vi fosse necessità di utilizzo, può estendersi e raggiungere una lunghezza maggiore per poi tornare alle sue dimensioni originali

Anche in soggiorno è importante preservare gli spazi il più possibile, così da facilitare gli spostamenti. È quindi consigliabile disporre il tavolo in modo strategico, senza però dimenticare di occupare un punto dell’ambiente in cui l’illuminazione sia predominante.

La consolle a muro, attualmente, è tornata di tendenza perché viene spesso utilizzata per ricavare un angolo studio o una zona computer nella propria casa. Per i professionisti che utilizzano spesso il computer per svolgere la propria attività lavorativa, si può sfruttare per allestire uno spazio adibito ad ufficio. Essendo questa una postazione in cui si possono passare diverse ore al giorno, è importante che sia confortevole e che quindi che si tratti di un prodotto della massima qualità.





Le idee salvaspazio

Come anticipato, La Seggiola, realtà leader nella vendita di complementi d’arredo made in Italy, fornisce molte idee circa il mobilio da acquistare per recuperare spazio in ambienti dove c’è più necessità.

A tal proposito, tra le numerose soluzioni proposte è possibile trovare la consolle Cargo, un tavolino dal design elegante, di dimensioni contenute, particolarmente funzionale quando si ha a disposizione uno spazio ridotto. Ma, allo stesso tempo, raggiunge una lunghezza di oltre 3 metri qualora si avesse bisogno di ospitare più persone.

La Classic consolle, invece, sviluppandosi soprattutto in lunghezza, può essere collocata anche lungo un corridoio poichè, occupando uno spazio molto limitato, consente di lasciare libero il passaggio.

Apprezzato soprattutto da coloro che vogliono conferire un tocco vintage alla propria abitazione, il modello Easy consente di ottimizzare ulteriormente gli spazi grazie ad un ripiano sottostante in cui è possibile disporre i libri.

Un’altra soluzione ideale per chi ha necessità di avere a disposizione un ulteriore piano d’appoggio senza rinunciare a stile ed eleganza è la consolle Exodus, un tavolino da interno in marmo che, nonostante la sua efficace funzionalità, è un vero e proprio componente di arredo.