Juventus: le manovre di mercato per la prossima stagione

Mancano poche giornate al termine della Serie A 2019/2020 ma le big del nostro calcio sono già a lavoro per allestire le rose della prossima stagione. Tra le più attive c'è sicuramente la Juventus di Fabio Paratici e Maurizio Sarri che sta preparando una mini-rivoluzione per entrare stabilmente nell'élite continentale.

Anche se al momento si tratta soltanto di rumors e il mercato non è aperto, i nomi fatti dagli esperti di trattative fanno già sognare il popolo bianconero. Favorita per la conquista del nono scudetto consecutivo, la Juventus proverà infatti ad alzare ulteriormente l'asticella della qualità nella prossima stagione per andare alla caccia di uno storico triplete. E gli interventi potrebbero arrivare in tutti i reparti.

In difesa l'imperativo è ringiovanire, magari trovando calciatori più adatti all'idea di calcio di Sarri. È in quest'ottica che l'anno scorso sono stati acquistati Demiral e De Ligt e che è finito nel mirino David Alaba, terzino e all'occorrenza mediano di centrocampo del Bayern Monaco. Il jolly austriaco costa moltissimo, circa 60 milioni di euro, e su di lui ci sono altre big europee come Real Madrid e Barcellona ma i buoni rapporti con i bavaresi potrebbero portare a un abbassamento della cifra. A fargli posto sarà quasi sicuramente Daniele Rugani, sul mercato da molto tempo e seguito con attenzione dalla Fiorentina e dalla Roma.

E se la mediana è la zona che sembra al momento più coperta, anche se si parla di uno scambio tra Cristante e Mandragora (all'Udinese ma di proprietà della Juventus), è tra trequarti e attacco che potrebbero arrivare i colpi più importanti. Due i nomi seguiti da Paratici: Willian del Chelsea e Leroy Sane del Manchester City.

Al momento il brasiliano dei Blues sembra il più vicino: il suo contratto è in scadenza e difficilmente rinnoverà con la società londinese. Esterno d'attacco dal gran dribbling e dalle buone doti in fase realizzativa, Willian sarebbe il profilo ideale per tornare al 4-3-3. Più complessa, invece, la pista che porta a Leroy Sane. L'attaccante tedesco classe 1996 è alle prese con il recupero da un infortunio ma resta una garanzia sia come attaccante di manovra che come seconda punta. Su di lui la concorrenza è già altissima (Real Madrid e Bayern Monaco hanno già fatto sondaggi) ma la Juventus potrebbe approfittare di un'intrigante mossa di mercato: in caso di ritorno in Germania, i bianconeri potrebbero fiondarsi su Serge Gnabry, 24enne rivelazione di questa Bundesliga.

Due, infine, gli indiziati a partire: Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi. Il primo ha ancora un anno di contratto ma potrebbe chiedere di tornare in Argentina per chiudere la carriera. Il secondo non ha mai pienamente convinto in bianconero e continua a essere nei piani del Milan che l'aveva cercato anche a gennaio.