Quante volte tagliare il prato in un anno? Ecco cosa sapere per tenerlo sempre in ordine

Un prato ordinato fa la differenza non solo agli occhi di chi lo guarda dall’esterno, ma anche a chi ogni giorno si impegna nella sua cura e nella sua manutenzione.

L’aspetto più importante che riguarda la cura del prato è sicuramente il taglio, questo permette di fortificare il manto erboso, stimola le piante e aiuta a rafforzare le radici, conferendogli una maggiore resistenza ai periodi di caldo e siccità tipici della stagione estiva.

La regolarità del taglio dell’erba

Per un prato ordinato è necessario tagliare spesso e poco, se si fanno pochi tagli minore sarà il controllo della crescita di piante spontanee ed erbacce.

Se per qualche ragione non è possibile tagliare il prato con regolarità, bisogna almeno rispettare dei periodi in cui il lavoro di taglio va assolutamente effettuato in modo da assicurare al prato una buona crescita.

A tal proposito, per consentire una certa regolarità del taglio del prato si può anche valutare l’acquisto di un robot tagliaerba come husqvarna automower , che permette di coprire anche giardino più ampi fino a 1000 metri quadrati.

Cosa sono i robot tagliaerba? Sono dei tagliaerba autonomi che tagliano il prato da soli, è sufficiente programmarli e avviarli. Questa loro caratteristica li rende utilissimi se non si ha il tempo per fare tagli regolari al prato con le proprie mani. Usando un robot tagliaerba non sarà necessario rinunciare alla costanza e alla frequenza del taglio del prato.

Quando tagliare il prato?

Il primo taglio del prato dopo la semina va effettuato dopo che l’erba ha raggiunto i 10 cm di altezza e non bisognerà tagliarlo oltre un terzo della pianta. Per ottenere un’erba più corta è possibile tagliare gradualmente e frequentemente fino a ottenere l’altezza desiderata ma non meno di 3-4 cm.

Successivamente, in base alla velocità di crescita dell’erba, bisogna programmare i tagli da effettuare nel tempo.

Vediamo come comportarsi durante le varie stagioni dell’anno, cercando di capire le frequenze del taglio da rispettare per ottenere risultati ottimali.

Primavera e autunno

In autunno e in primavera si taglia maggiormente il prato, questo perché le temperature miti, le piogge abbondanti, l’umidità, accelerano la crescita dell’erba. È necessario intervenire con una certa frequenza, in alcuni casi può essere necessario un taglio ogni 7 giorni, senza comunque superare i 15 giorni.

Estate

Durante l’estate il taglio dell’erba deve avvenire con frequenza minore per evitare che il prato si inaridisca, dirami o secchi del tutto. Va bene eseguire interventi di taglio uno ogni 15-20 giorni, che bastano per tenerlo perfettamente in ordine su lungo periodo.

Inverno

In inverno il taglio del prato è sospeso, nel periodo che va da novembre a febbraio non occorre fare manutenzione, per poi riprendere a marzo, quando la temperatura sarà salita e avrà raggiunto i 15°.

Le indicazioni date vanno comunque contestualizzate nel posto in cui si vive perché in alcune zone le temperature e il clima possono essere diversi.

Seguendo questi consigli, il prato si manterrà sempre in ordine durante tutto l’anno e il vostro giardino farà invidia a tutti i vostri vicini di casa.