Nucetto in lizza per la vittoria del premio "Piccolo Comune Amico"

Un riconoscimento teso alla promozione e allo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti. Al concorso nazionale, che - come si legge nel bando - "dovrà individuare e premiare 25 centri che ospitano le eccellenze del territorio italiano, in un grande evento annuale che si terrà a Roma" , sono previste cinque categorie: agroalimentare; artigianato; innovazione sociale; cultura, arte e storia; economia circolare.

"A nostro avviso - hanno aggiunto - è un'occasione da non perdere per mettere in vetrina il nostro territorio col suo prodotto tipico e le nostre tradizioni. È una bella opportunità per i piccoli Comuni che, a dispetto delle problematiche connesse ai piccoli centri, hanno tanto da mostrare e valorizzare. Invitiamo quindi tutti a votare per Nucetto".