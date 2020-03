Da Pagno migliaia di cioccolatini per ospedale, Croce verde, emergenza sanitaria e 112 di Saluzzo: “Grazie per il difficile lavoro che svolgete”

La consegna dei cioccolatini per gli operatori

Consegna “insolita”, stamane (24 marzo), per gli operatori di Croce verde, emergenza sanitaria e numero unico emergenza 112 di Saluzzo, che si sono visti recapitare una generosa fornitura di cioccolatini prodotti dal laboratorio artigianale di cioccolato “Dolce&Amaro” di Pagno.

I prodotti dolciari, nei giorni scorsi, erano già stati consegnati all’ospedale di Saluzzo.

Un modo per esprimere vicinanza, affetto e riconoscenza a quanti, in questo periodo di grave emergenza, sono in prima linea nella lotta contro un nemico invisibile.

“Un piccolo gesto – aggiungono dal laboratorio “Dolce&Amaro” – per dimostrare l'apprezzamento per l'importante e difficile lavoro che stanno svolgendo”.