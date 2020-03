Dal gruppo di maggioranza di Verzuolo 1650 euro per l’ospedale di Saluzzo

Anche il gruppo di maggioranza di Verzuolo “Panero per Verzuolo Bene Comune” sostiene l'Associazione “Officina delle Idee per il futuro dell'ospedale civile di Saluzzo”, che ha lanciato una raccolta fondi per il nosocomio saluzzese messo a dura prova dall’emergenza Coronavirus.

Questa mattina (24 marzo) è stato effettuato il bonifico con la donazione pari a 1650 euro.

“Un piccolo gesto per comunicare la nostra vicinanza agli operatori del settore sanitario e per migliorare il servizio ai cittadini in questa emergenza Coronavirus. – spiegano i dieci consiglieri di maggioranza – Tutti insieme vinceremo questa battaglia”.