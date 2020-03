Dogliani, la comunità islamica raccoglie fondi per l’emergenza. Il Comune sposa la sottoscrizione

Una bella testimonianza di solidarietà e integrazione quella che arriva da Dogliani, dove la comunità islamica ha voluto avviare una sottoscrizione per raccogliere fondi a sostegno dell'emergenza Covid 19.



"I coordinatori dell'iniziativa – fa sapere l’Amministrazione comunale – ci hanno interpellato per trovare insieme il modo più efficace per contribuire ai bisogni di tutta la collettività. Questo gesto di generosità e di forte spirito di cittadinanza ci ha molto toccato e insieme abbiamo deciso di destinare i fondi all'emergenza al territorio di Dogliani".



Il primo passo è stato fatto e i contributi possono essere versati presso la locale filiale della Banca Alpi Marittime (Iban: IT33Y0845046270000000004682; causale "Emergenza Covid-19 Dogliani").



"Sull'onda di questa emozione – proseguono gli amministratori del centro langarolo – abbiamo così deciso di allargare a tutti i doglianesi, e non solo, questa sottoscrizione, che è aperta a tutti coloro che vorranno aiutare".



L’Amministrazione Comunale si impegnerà "all’insegna della massima trasparenza a utilizzare esclusivamente il ricavato per acquisto di dispositivi sanitari, prodotti di prima necessità, e supporti alle attività di tutela della cittadinanza doglianese e, nel caso, anche di contribuire alle necessità per gli ospedali di riferimento del nostro territorio".