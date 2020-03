Emergenza coronavirus, a giorni l'apertura dell'ospedale di Verduno: oggi la visita del governatore Cirio

Un ospedale di cui si attendeva l'apertura da anni, la cui inaugurazione è stata rimandata numerose volte. Stamattina il governatore Alberto Cirio andrà di persona a verificare lo stato dei lavori e l'allestimento dei locali. Lo fa per la prima volta da quando è stato deciso di destinare la struttura all'emergenza Covid 19.

La decisione è stata presa lo scorso 16 marzo. In 10 giorni si è riusciti in ciò che non era stato fatto per anni.

A Verduno si aprirà a giorni, probabilmente già giovedì 26 marzo, perché l'emergenza in atto ha permesso di bypassare la burocrazia e di ottenere rapidamente le certificazioni mancanti. Non sarà possibile l'operatività totale, ma si partirà con la terapia intensiva, per la quale l'ospedale intitolato a Michele e Pietro Ferrero sarà riferimento a livello regionale.

Inizialmente si avranno 6 o 7 letti di terapia intensiva e una decina di terapia subintensiva. Su un totale di 160. Nel corso delle settimane i posti dovrebbero aumentare. Entro metà aprile la capacità di accoglienza dell’ospedale dovrebbe salire raggiungendo la quota dei 200 posti letto annunciata dall’assessore Icardi. La vera discriminante sarà il reperimento di attrezzature, dispositivi e personale qualificato in grado di garantire un’adeguata assistenza ai pazienti.

La scorsa settimana era stato emanato un bando per il reperimeno di 34 medici e 72 infermieri. Sono in corso le pratiche di assunzione. I sanitari riceveranno vitto e alloggio gratuiti.

Nel frattempo la Provincia è riuscita ad aprire e rendere agibile la strada di accesso al nosocomio: 800 metri in collina e tre rotatorie. E' costata circa 4.522.000 milioni di euro, di cui 3.500.000 finanziati dalla Regione Piemonte e 1.022.000 dall’Asl Cn2.

La prima rotatoria è stata realizzata in corrispondenza dell’innesto della strada comunale (via Tanaro) sulla provinciale 7 ed è stata rialzata per ridurre la pendenza verso la collina, la seconda è in corrispondenza della diramazione per il nuovo ospedale e la terza in cima per accedere ai parcheggi. Per tutto il percorso è stato utilizzato un asfalto drenante considerata la ripidità della strada d’accesso.

Oltre alla progettazione la Provincia si è occupata anche della realizzazione dell’impianto di illuminazione, del collegamento fognario alla Sisi, del convogliamento delle acque bianche e del piazzale dell’ospedale. Eventuali cantieri di manutenzione che potranno essere ancora in piedi non interferiranno, comunque, con la regolare viabilità.