Angeli delle mascherine si mobilitano in rete: "Quelle 35 cucite per noi, infermiere del San Lazzaro"

Non ci sono solamente le grandi aziende impegnate a garantire a chi ne ha bisogno quegli indispensabili presidi di sicurezza divenuti introvabili nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Mentre la Miroglio di Alba prosegue la produzione dei dispositivi destinati alla Protezione Civile regionale e a centinaia di aziende italiane (leggi qui), e mentre diversi Comuni (qui l’esempio di Sommariva del Bosco, tra i primi ad attivarsi in questa direzione) si stanno impegnando per assicurarne la fornitura alle famiglie, sul territorio si moltiplicano le testimonianze circa casi di privati che, del tutto gratuitamente, stanno mettendo a disposizione le loro capacità per consentire ad altri di continuare a lavorare o anche solo a uscire di casa in condizioni di maggiore sicurezza.



Un bell’esempio che in diversi casi arriva da farmacie del territorio, come quella di Castiglione Falletto (ne scrivevamo a questa pagina), oppure quella che la dottoressa Arianna Giraudi gestisce a Farigliano, che da ieri, lunedì 23 marzo, ha iniziato la distribuzione dei presidi che Roberta Raffreddato ha realizzato gratuitamente grazie al materiale fornito dalla stessa farmacia, che ringrazia inoltre Alessandra Botto "per aver cucito mascherine da regalare al paese!".



Un altra bella testimonianza di impegno e altruismo è quella di cui, sempre attraverso i social, dà notizia Renza Bruno, infermiera braidese in servizio all’Ospedale "San Lazzaro" di Alba.



"Le persone speciali – scrive Renza dalla sua pagina Facebook – non sanno di esserlo, non si rendono conto di quanto fanno stare bene gli altri, perché a loro viene naturale comportarsi così. Le persone speciali non sanno di esserlo, ma noi dovremmo dirglielo ogni tanto. Desidero ringraziare Simona Abrate che, contattandomi su Facebook per la carenza di mascherine per noi infermieri/ostetriche/Oss in servizio ad Alba, mi ha messo in contatto con Rosella Peisino, una meravigliosa persona che oggi ha confezionato per noi 35 mascherine. Create con accuratezza, perfette nei minimi dettagli e funzionali, grazie alla parte esterna creata con lino e canapa idrorepellente (e c’è la tasca creata apposta per inserire il filtro). Grazie di cuore cara Rosella, un grazie da parte mia e di tutte le colleghe. Bra, la mia città, fatta di persone splendide e di cuore".