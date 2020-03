Coldiretti Cuneo, sul latte punta il dito contro la Regione: "Silenzio che fa molto rumore"

“La Regione non ha sinora denunciato le speculazioni sul prezzo del latte a tutela delle nostre imprese che, nonostante il momento di crisi, stanno garantendo ai consumatori la produzione. È quanto mai opportuno che ora si attivi formalmente verso gli industriali affinché garantiscano la continuità dei contratti in essere anche per la nuova campagna lattiero-casearia, in termini sia temporali che economici” dichiara il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo, che osserva: “Abbiamo appreso che l’Assessore Protopapa ha finalmente scoperto l’esistenza sul nostro territorio di una filiera virtuosa e unica in Italia per la polvere di latte che, in realtà, funziona già da 10 anni: le filiere non crescono sugli alberi, ma sono il frutto di un lungo e complesso lavoro”.