Colloqui gratuiti con psicologi e psicoterapeuti: anche in Granda aderisconoin tanti

Sono la dott.ssa Elena Favole, psicologa-psicoterapeuta di Cuneo.

In questo periodo di difficoltà molti di noi psicologi non si sono tirati indietro dall’offrire il supporto necessario a contenere e gestire quelle emozioni di impotenza che la gente accusa di fronte a questo dramma che ci viene presentato ogni giorno, oltre a non perdere di vista chi già soffriva per altri motivi che, purtroppo passa in secondo piano.

Da un lato l’informazione fa bene ma dall’altro per tutta una serie di motivi e persone (come chi soffre d’ansia o di ipocondria) questo bombardamento mediatico è alquanto distruttivo perché non fa altro che alimentare ulteriori vissuti di paura, ansia e angoscia.

Per tal motivo l’ordine degli psicologi ha proposto un’iniziativa che dà la possibilità a noi liberi professionisti di offrire come servizio gratuito, a chi necessita, colloqui a distanza tramite videochiamate, Skype e zoom. Anch’io ho aderito a questa iniziativa e, consapevole che i giornali locali possono informare molta più gente di quanto possa fare io, le chiederei se fosse possibile far sapere anche solo in poche righe quello che io e il mio ordine stiamo facendo per tutte le persone che hanno bisogno.

Tel. 393 4754926

http://www.giornatapsicologiastudiaperti.it/ è il sito su cui si possono trovare tutti gli psicologi e psicoterapeuti che hanno aderito a tale iniziativa.