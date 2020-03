Confapi Cuneo: online il sito per il supporto all’emergenza Covid-19

E' online il sito per il supporto all’emergenza Covid-19 di Confapi all'indirizzo www.supportoemergenzepmi.org

Questo il messaggio giunto a tutti gli associati dal Presidente – Pierantonio Invernizzi - per un fattivo sostegno in questo delicato periodo che colpisce tutta l’economia del nostro Paese.

Il supporto per comprendere le norme che vanno modificandosi in queste settimane di emergenza, è fondamentale per orientarsi in una moltitudine di nuove indicazioni, per accompagnare ogni azienda verso la corretta decisione, fornendo notizie chiare ed affidabili.

Api Torino e Confapi Cuneo hanno quindi affrontato questa necessità con una prima concreta iniziativa: la messa online di un sito internet interamente dedicato alle informazioni e alle misure necessarie per affrontare l’emergenza Covid–19. Il sito - www.supportoemergenzepmi.org - è aperto a tutte le imprese associate e a tutti i cittadini che necessitano supporto.

Nel sito confluiscono tutte le informazioni prodotte da Api per spiegare:

i provvedimenti emanati dal Governo suddivise per argomento (prevenzione e sicurezza, lavoro, credito, fisco, formazione)

sono contenuti i numeri di emergenza,

i link ai siti istituzionali

tutti i documenti ufficiali.

Uno strumento quindi per creare una rete di supporto e per affrontare correttamente un momento complesso, auspicando che l’economia e la produzione possano al più presto riprendere a pieno ritmo.