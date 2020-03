Consulenze telefoniche o in videochiamata con Skype: continuaa distanza il progetto Giovani DSM Savigliano e Fossano

Il Covid-19 e le indicazioni nazionali, regionali e locali richiedono di ridurre gli spostamenti sul territorio e la sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti, non fermano l’attività dello Sportello Giovani attivato dal dipartimento di Salute Mentale di Savigliano e Fossano.

“Abbiamo deciso – dichiara la psichiatra Laila Melli, responsabile del progetto - di proseguire le consulenze psicoeducative con i ragazzi a distanza, telefonicamente o in videochiamata, per mantenere un contatto con i giovani assunti in cura”.





Lo spazio è altresì a disposizione per tutti i giovani tra i 18 e i 25 anni del territorio saviglianese e fossanese che necessitassero di un supporto o una consulenza.

A tal fine è stato predisposto un account Skype nominato “Progetto Giovani” per le videochiamate.

Le consulenze telefoniche o in videochiamata possono essere richieste al numero 338-9395108 (con telefonata o tramite messaggio WhatsApp) per concordare un appuntamento a distanza.