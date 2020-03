Coronavirus, Cuneo tocca il picco dell'incremento giornaliero: 65 positivi, 126 in isolamento e 4 decessi

Peggior incremento giornaliero percentuale dall'inizio dell'emergenza sanitaria, per la città di Cuneo: 65 le persone finora risultate positive al test del Coronavirus, 126 quelle in isolamento domiciliare e 4 decessi . Preoccupa anche il fatto che oltre un terzo dei contagi riguarda cittadini con meno di 50 anni.

A darne notizia, il Centro Operativo Comunale del capoluogo, nella riunione odierna (24 marzo). Numeri che rendono necessario ribadire il divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E’ fondamentale che i soggetti che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) contattino il proprio medico curante e non lascino la propria residenza o dimora abituale limitando al massimo i contatti.

A tal proposito, Poste Italiane ha comunicato che per limitare al massimo gli accessi e gli assembramenti nei propri uffici, il pagamento delle pensioni di aprile è stato anticipato al 26 marzo e il ritiro dovrà essere effettuato rispettando un calendario scaglionato per iniziale del cognome consultabile sul sito www.poste.it (in caso di necessità rivolgersi al numero unico del Comune tel. 0171.44.44.44). Inoltre, in accordo con il Comune, presso gli uffici postali del territorio saranno presenti volontari della Protezione Civile che si occuperanno di regolamentare gli ingressi in sicurezza.