Coronavirus: “Insieme si può”, “Moderati” e PD raccolgono più di 4000 euro da destinare a ospedale e Croce verde

In sole 48 ore, l’Associazione “Insieme si Può”, insieme alla lista “Moderati per Saluzzo” e al circolo del Partito Democratico di Saluzzo, ha raccolto 4000 euro da devolvere in beneficenza in questi giorni di grave emergenza epidemiologica.

“Insieme si può” è l’Associazione che raggruppa la compagine che alle elezioni comunali di maggio 2019 ha sostenuto la candidatura a sindaco di Mauro Calderoni: cinque liste alle quali va ad aggiungersi l’appoggio esterno anche della lista “Moderati per Saluzzo” della professoressa Alessandra Tugnoli. Il ricavato della gara di solidarietà è stato destinato in parte all’ospedale civile di via Spielberg e in parte alla locale Croce verde.

Una vera e propria “raccolta lampo” per l’associazione, presieduta da Carlo Ravazzi.

“Ci è sembrato opportuno – racconta il presidente – cercare di dare il nostro piccolo contributo all'Ospedale di Saluzzo, ai nostri medici ed infermieri che si stanno sottoponendo ad un tour de force impressionante e con pochi ausili base necessari per affrontare questa pandemia e alla Croce verde locale che sta affrontando una enorme mole di lavoro con grande dispendio di risorse in quanto ad ogni trasporto devono eliminare tute, guanti, mascherine e copri scarpe.

È bastato un sms sul gruppo ed i soci, gli amici ed i simpatizzanti si sono scatenati in una gara di solidarietà”.

L’iniziativa promossa da “Insieme si può” va a porsi in un più ampio panorama di solidarietà, dove davvero in moltissimi hanno destinato fondi al nosocomio cittadino, con una risposta ben superiore alle aspettative, dettato forse anche dai servizi televisivi, che da giorni stanno mettendo in evidenza l’enorme lavoro svolto dal sistema sanitario in queste settimane.

“Da parte sua la Croce verde sta svolgendo – prosegue Ravazzi – un lavoro altrettanto importante e dispendioso e per questo abbiamo pensato di dirottare, consultata l’Officina delle Idee, parte della somma raccolta per l’ospedale in favore anche della Pubblica assistenza”.

“Oltre a quanto raccolto – conferma inoltre il tesoriere Silvana Cravero – l'Associazione, con propri fondi, ha integrato con un contributo raggiungendo la cifra indicata che è stata bonificata ai due enti: Officina delle Idee per l’Ospedale e Croce Verde Saluzzo».

“E’ doveroso un ringraziamento – sottolinea il vicepresidente di “Insieme” Cristina Mussetto – oltre che alla lista Moderati per Saluzzo e al PD Circolo di Saluzzo, a Gianfranco Sorasio di Eviso, all’Associazione Teatro Prosa Saluzzo ed al Torino Club Saluzzo per le consistenti elargizioni”.