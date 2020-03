Coronavirus, Priola: controlli all'esterno del supermercato e servizio di consegna spesa a domicilio

A partire dalla mattinata di ieri, lunedì 23 marzo 2020, sono scattati controlli ancora più stringenti sul territorio comunale di Priola, in val Tanaro, al fine di verificare che la cittadinanza rispetti il decreto che specifica di non abbandonare il proprio Comune per fare la spesa.

In particolare, la polizia locale sorveglia l'ingresso del supermercato "Ok Market" e ricorda a tutti che sono previste sanzioni per chi non rispetta le regole.

Nel frattempo, l'amministrazione comunale, che poche ore fa ha annunciato il primo caso di Coronavirus sulla pagina Facebook istituzionale, ha invitato in una nota la popolazione a rimanere presso la propria abitazione, evitando uscite di qualunque genere e non motivate da estrema necessità.