Coronavirus, salgono a 7 i positivi a Mondovì: un caso anche al "Sacra Famiglia"

Si aggrava anche a Mondovì il bilancio relativo ai contagi da Coronavirus: il sindaco, Paolo Adriano, ha appena diramato una nota nella quale annuncia che "i casi accertati di positività al Covid-19 nel nostro Comune sono attualmente sette, di cui una persona residente ma ospedalizzata da oltre un mese fuori Mondovì".

Si segnala intanto un caso di Covid-19 anche presso il "Sacra Famiglia" di Mondovì: si tratta di un uomo ultranovantenne, ricoverato da ieri, lunedì 23 marzo 2020, al "Regina Montis Regalis". "Abbiamo ricevuto una telefonata informale da parte dell'Asl Cn1 che ci ha confermato la positività del tampone - racconta Diego Bottero, presidente della casa di riposo -. Attendiamo ora istruzioni da parte dell'istituto d'igiene pubblica, che si sta coordinando in questo momento con il nostro direttore sanitario".

Il primo cittadino ha aggiunto: "Il presidente della struttura mi ha rassicurato sul fatto che la direzione sanitaria, di concerto con l'Asl, ha attivato le misure di contenimento previste a tutela degli altri ospiti e del personale. Proprio domenica, il comitato comunale di Protezione Civile ha consegnato all'istituto 74 mascherine chirurgiche lavabili. Pur con tutte le difficoltà di reperimento dei materiali, continua l'impegno da parte del Comune per la realizzazione di mascherine facciali che, via via che saranno disponibili, continueranno ad essere distribuite a chi opera in prima linea".

Sono trentasette, invece, i cittadini che si trovano in isolamento fiduciario. "A supporto di tutte queste persone, il Comune di Mondovì ha attivato da oggi un nuovo servizio di assistenza, che, nel rispetto della normativa, verrà gestito nell'ambito del Centro Operativo Comunale. Mentre l'Asl condurrà il percorso sanitario, il Comando di polizia locale e la protezione civile provvederanno a contattare quotidianamente i cittadini in quarantena o in isolamento fiduciario, raccogliendo istanze ed esigenze personali o familiari, lavorando in convenzione con l'Asl in caso di necessità di supporto psicologico e fornendo indicazioni 'pratiche'e aiuti logistici, dalla gestione dei rifiuti alla consegna della spesa a domicilio".

L'appello del primo cittadino è, come sempre, alla massima cautela. "Non uscite di casa se non per motivi di reale necessità: è l'unico modo per tutelare voi stessi, la vostra famiglia e la collettività. Gli uffici comunali sono a disposizione, potete contattarli in caso di necessità e per eventuali segnalazioni: non cediamo ad atteggiamenti da 'caccia all'untore' che fanno male in primis alla comunità. È il momento di fare tutti la nostra parte, forza Mondovì!".