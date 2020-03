Covid-19: dalla Mauli 4000 mascherine lavabili per la popolazione di Revello

Anche la Mauli SpA, azienda di Revello leader nella produzione di abbigliamento per bambino dal 1964, scende in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

È di questi istanti la notizia che nello stabilimento revellese, lungo la strada provinciale per Envie, verranno realizzate e donate al Comune di Revello 4.000 mascherine lavabili.

Un grande gesto di solidarietà e vicinanza alla popolazione revellese, accolto con gratitudine dall’Amministrazione comunale del sindaco Daniele Mattio, che ha dato piena disponibilità e si occuperà di imbustare le mascherine e poi consegnarle, grazie al supporto della Protezione civile, nei prossimi giorni.

“Domani (mercoledì: ndr) confezioneremo le prime 2.000. – spiega il sindaco Mattio – Le mascherine verranno messe nelle buche delle lettere dei cittadini e disponibili a tutti. Un importante dono in un momento di difficoltà e di emergenza.

Grazie infinite da parte di tutta la popolazione alla Mauli ed un grazie agli instancabili volontari di Protezione civile, sempre pronti in caso di necessità a fornirci importante aiuto”.