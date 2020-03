Covid-19: primo caso positivo a Pradleves, subito messo in quarantena

E' stato segnalato dalle autorità competenti un caso di residente a Pradleves positivo al Covid19 immediatamente posto in quarantena.



Il sindaco Marco Marino: "Giunga l’augurio all'ammalato di una pronta guarigione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Gli operatori sanitari lavorano senza sosta per ricostruire la potenziale catena dei contatti delle persone a rischio e curare coloro che vengono ricoverati. Li ringrazio per la dedizione e l’impegno.

Un ringraziamento anche alle Forze dell’Ordine, ai dipendenti dell'Unione, ai volontari delle varie associazioni di volontariato della Valle Grana e a tutti coloro che stanno collaborando in questo impegnativo momento".