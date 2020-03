Da domani la Cri di Busca consegna la spesa a casa per anziani e persone in difficoltà

Da domani per limitare il più possibile che le persone, in particolare quelli che hanno più di settanta anni e quelli non in buona salute e più fragili, escano di casa, la Croce Rossa di Busca, insieme con il Comune, attiva il servizio di consegna della spesa a casa.

I cittadini possono contattare i singoli commercianti disponibili al servizio a domicilio (elenco in link qui sotto) i quali per organizzare la consegna possono contattare la Croce Rossa (dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18) al numero 335.1378144.



La procedura è: i cittadini chiamano i commercianti e i commercianti si mettono in contatto con la Cri.



"Per la prestazione dei volontari della Croce Rossa - dice il sindaco Marco Gallo - non bastano le parole di gratitudine: ad essi come a tutti gli altri volontari impegnati in questi giorni, un abbraccio corale da parte di tutti i buschesi. I quali devono essere loro grati in primo luogo rimanendo in casa se non nei casi che ormai tutti devono conoscere".

Inoltre, sul sito del Comune di Busca è attiva la sezione Emergenza COVID-19 dove si trova l’elenco dei negozi che forniscono la consegna a domicilio. Per leggerlo CLICCA QUI



“Ieri sera a Busca - ammonisce per l’ennesima volta il sindaco Marco Gallo - secondo i dati forniti dal Servizio di Igiene dell’Asl Cn1 sono 5 i pazienti positivi al Covid 19 (di questi 2 sono ricoverati presso strutture ospedaliere). 8 i pazienti in isolamento domiciliare. Questi numeri da soli dovrebbero essere sufficienti per convincervi a restare in casa ed a limitare il più possibile gli spostamenti”.