EMERGENZA CORONAVIRUS – Banco Azzoaglio attiva il numero verde 800 034 403 e la mail acasa@azzoaglio.it

Il Banco Azzoaglio di Ceva lancia un appello a tutti i suoi clienti, invitandoli a non uscire di casa per recarsi fisicamente agli sportelli delle filiali, ma a contattare la banca telefonicamente o telematicamente. L’invito a disincentivare l’affluenza fisica nasce sia in ottemperanza ai divieti imposti dai decreti ministeriali e dalle ordinanze governative, ma ancor più come scelta consapevole e responsabile dell’istituto bancario nei confronti della collettività per sconfiggere al più presto l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus.

Il numero verde a disposizione della clientela è 800 034 403 ed è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Il numero di emergenza per carte di credito e di debito è 348 4766974, mentre l’indirizzo mail utilizzabile per disposizioni di importo fino a 2.500 euro (utilizzando per l’invio la propria casella di Pec) è acasa@pec.azzoaglio.it. Il nuovo indirizzo mail per richiedere informazioni invece è acasa@azzoaglio.it. Il Banco Azzoaglio invita, inoltre, ad utilizzare il bancomat per prelevare contante, il bancomat e la carta di credito per fare la spesa o pagare in farmacia, il servizio di home banking per consultare la propria movimentazione di conto, disporre pagamenti, bonifici, anche bollettini postali.