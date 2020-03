Epidemia coronavirus: 200 mila euro dal gruppo imprenditoriale Rivoira per l’ospedale di Saluzzo

Non si ferma la gara della solidarietà nel Saluzzese e l"’Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo" segnala una grandissima donazione ricevuta a favore del nosocomio cittadino, in prima linea per l’epidemia da Covid-19.

200 mila euro dal gruppo imprenditoriale Rivoira, leader nel settore frutta con le società Rivoira Giovanni e figli Spa e Kiwi Uno Spa e, con la proprietà del marchio Acqua Eva.

“E’ un'attestazione di grandissima fiducia nell’ospedale di Saluzzo e verso il lavoro che la nostra associazione sta portando avanti con gli “amici” di Savigliano- ringrazia il presidente Giovanni Damiano - Una solidarietà a grandi cifre messa in campo per la battaglia che il territorio, come tutta la nazione, sta compiendo".

Il gesto del gruppo Rivoira, evidenzia la vicinanza ai problemi della comunità, in particolare alla salute pubblica nell’emergenza attuale, facendosi esempio di azienda coinvolta nelle difficoltà del territorio dove la sua storia imprenditoriale è iniziata nel primo dopoguerra, portandola negli anni ai primati attuali in tutto il mondo, nel campo dell'esportazione frutticola e presente inoltre sul mercato con Acqua Eva, l’acqua più alta d’Europa, che sgorga nel comprensorio del Monviso, riserva della Biosfera Unesco.