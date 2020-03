Il Sindaco di Cervasca parla ai suoi cittadini

Nella giornata di ieri, Garnerone Enzo, Sindaco di Cervasca, ha comunicato a tutti i cittadini che la situazione nel comune continua a peggiorare. Siamo stati informati e aggiornati dalla Direzione Sanitaria del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – A.S.L.CN1 che attualmente 10 concittadini sono risultati positivi al virus COVID-19 e 26 sono in isolamento domiciliare fiduciario presso la propria residenza, come i loro famigliari salvo diverse disposizioni. A questi vanno aggiunti quelli in isolamento volontario che non vengono comunicati ufficialmente.

Purtroppo, questo carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19, è anche causato da chi non ha rispettato le disposizioni e ha continuato ad uscire di casa per passeggiare su tutto il nostro territorio comunale, nonostante si sia provveduto a informare i concittadini e ad effettuare diversi controlli da parte della Polizia Municipale e a posti di blocco delle varie Forze dell’Ordine che continueranno a prestare questo utile e indispensabile servizio. Io personalmente, riferisce il primo cittadino, ho sollecitato, chi ho incontrato, a ritornare nelle proprie abitazioni.

Inoltre, sia la Protezione Civile A.I.B. sia l’Amministrazione Comunale, hanno provveduto già a tre passaggi con altoparlante per invitare la popolazione a rimanere a casa; perciò si ribadisce che TUTTI I CITTADINI DEVONO RESPONSABILIZZARSI MAGGIORMENTE E RESTARE A CASA!

Le USCITE devono essere limitate alle effettive esigenze e necessità inderogabili SOLO SUL TERRITORIO COMUNALE come disposto dal Decreto n.34 del 21-3-2020.

Per le attività ludico sportive e le passeggiate con e senza l’animale da compagnia, le persone sono OBBLIGATE a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con l’obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

Il Sindaco o gli Assessori da lui designati, continuano, nell’assoluto rispetto della privacy, ad essere in contatto con chi attualmente è in isolamento e perciò deve affrontare una situazione non facile, in modo da portare la nostra vicinanza e i servizi di cui necessitano.