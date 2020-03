La solidarietà non si ferma: a sostegno degli ospedali della Granda tanti piccoli circoli, proloco, associazioni e comitati

È dotata da sempre di un certo numero di dpi da utilizzare durante gli interventi. Non è una associazione grande, ma una trentina di tute in Tyvek sono disponibili.

"Certo, 30 tute sono meno del fabbisogno di un giorno per l’Ospedale, paragonabile ad un bicchiere d’acqua nel deserto. Ma se uno è disperso in un deserto, un bicchiere d’acqua può magari permettergli di camminare ancora per un giorno e salvarsi. Allora lunedì 22 marzo i volontari dell’associazione hanno consegnato in donazione all’Ospedale le 30 tute protettive. I medici e gli infermieri presenti ringraziando hanno spiegato che la necessità di questi materiali è diventata estremamente critica, quindi anche solo un dispositivo in più è un’ancora di salvezza per loro, e di conseguenza anche per tutta la popolazione, visto che se si fermano gli ospedali si profilerebbe una prospettiva veramente inquietante", ci scrivono.

L’AFP Delegazione di Cuneo si è posta l’obiettivo di tentare una raccolta di dpi anche in piccola quantità: Chiunque abbia la disponibilità o sappia dove reperire materiale di protezione, anche un solo pezzo, può contattare direttamente il Presidente Sergio Trognacara al numero 328 909 0162 per la raccolta e la consegna direttamente all’Ospedale S. Croce di Cuneo.

Il Leo Club Mondovì-Monregalese e il Lions Club Carrù-Dogliani hanno consegnato all’Ospedale di Mondovì, alla Croce Rossa di Mondovì e ai Volontari del Soccorso di Dogliani materiale protettivo di diverso tipo. Leo Club Mondovì-Monregalese - La presidente, Beatrice Usseglio e il past President, Pietro Danna, lunedì mattina, hanno consegnato all’Ospedale di Mondovì, reparto cure intermedie e al Comitato della Croce Rossa di Mondovì, una dotazione di mascherine FFP3, generosamente messe a disposizione dalla “Uvex Cagi srl” di Ceva.

Lions Club Carrù-Dogliani - Il Lions Club Carrù-Dogliani, presieduto da Carla Blengio, è intervenuto, con propri fondi, per l’acquisto di 90 tute protettive “Tipo Tyvek Categoria III e 900 mascherine FFP2. 40 tute sono state consegnate al Volontari del Soccorso di Dogliani e altre 50 all’Ospedale di Mondovì, mentre le mascherine - al momento prenotate - appena verranno messe a disposizione, saranno distribuite sia all’Ospedale di Mondovì che ai volontari del Soccorso con sede sul territorio del Lions Club Carrù-Dogliani.

Donazione anche da parte della proloco di Isasca e della popolazione locale, un'ottantina di persone, che ha attivato una raccolta di fondi a beneficio dell'ospedale di Saluzzo.