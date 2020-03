Lo SPI CGIL di Cuneo al fianco dei pensionati

L'emergenza Coronavirus costringe tutti a casa: è u n provvedimento necessario per proteggere se stessi e gli altri dal contagio.

Anche se lontani fisicamente lo SPI CGIL della nostra provincia, in collaborazione con lo SPI Cgil regionale, continua la propria presenza nel lavoro di tutela degli anziani e dei pensionati.



La Segreteria provinciale è a disposizione di quanti necessitano di informazioni e chiarimenti per eventuali problemi pensionistici e previdenziali, telefonando o inviando una mail ai seguenti numeri telefonici e indirizzi :