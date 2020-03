Saluzzo: l’ Emporio solidale di Caritas consegna i viveri sulla porta il venerdì mattina

L’Emporio solidale della Caritas adotta la formula della consegna dei viveri di fronte alla porta, nel cortile di piazza Vineis 11, il venerdì mattina dalle 9 alle 12.

Ma se necessario come nel caso di persone anziane é possibile ricevere l'aiuto direttamente a casa.

Sono attualmente una trentina le persone a cui l'Emporio solidale offre il servizio.

E’ sufficiente avere la tessera dell’Emporio e chiamare il numero di cell. 334 1197296 per organizzare la consegna a domicilio che sarà possibile grazie ai “Corrieri della Carità”, un gruppo di giovani volontari e operatori.

“Proprio in questo momento le persone che già vivono in condizioni di grande fragilità – sostiene Caritas - hanno visto le loro vite ulteriormente stravolte dall'emergenza sanitaria. Per chi non ha una casa, un lavoro, reti famigliari o amicali di supporto, l’emergenza diventa ulteriore motivo di disagio ed emarginazione. Per questo vogliamo restare vicini a queste persone, più che mai in questi giorni”.