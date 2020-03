Un caffè con il sindaco di Cuneo, che informa: "il mercato alimentare è aperto, più posti per fare la spesa significano meno assembramenti"

Quarto appuntamento, oggi 24 marzo, con il caffè in compagnia del sindaco Federico Borgna, che su facebook condivide il momento con i cittadini.

Oggi Borgna ha spiegato il perché della decisione di mantenere aperto il mercato del martedì per la parte alimentare: "Più posti co sono per fare la spesa, meno probabili saranno gli assembramenti di persone". All'ingresso ci saranno gli agenti della municipale, per garantire il contingentamento degli ingressi, e i volontari di protezione civile, che distribuiranno disinfettante per le mani.

Poi l'invito: "La cosa migliore resta quella di farvi portare la spesa a casa. Ci sono decine di volontari e negozi che lo fanno. Soprattutto se siete anziani, state a casa. Vi portano tutto, anche le medicine!".