Un caso positivo Covid-19 a Bene Vagienna

Anche a Bene Vagienna è arrivato il Covid-19. Ad annunciarlo ufficialmente questa sera, martedì, il sindaco della cittadina del fossanese Claudio Ambrogio con un video condiviso sui social e via whatsapp.

"Possiamo definire questa persona un'eroe" ha detto Ambrogio sottolineando, pur senza dare elementi per il riconoscimento personale, come questa abbia contratto il virus in "una situazione particolare".