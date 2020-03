unitisivince: i 22 sindaci del Roero attivano una raccolta fondi online per l'acquisto di mascherine e materiali utili

Dove non arrivano le risorse pubbliche, la grande solidarietà dei cittadini può fare la differenza. Tutti uniti i 22 sindaci del Roero per una giusta causa: fronteggiare l’emergenza insieme, dando vita ad una grande campagna di raccolta fondi dal titolo ROERO EMERGENZA COVID-19 #unitisivince sulla piattaforma Gofundme.

L'obiettivo è quello di attuare interventi a sostegno della comunità e delle persone e l'acquisto di mascherine specifiche e materiali utili in questo momento delicato di emergenza sanitaria da Coronavirus che vede il territorio del Roero, così come il resto d’Italia e del mondo, un incremento di casi positivi e l'isolamento sociale dei suoi abitanti. E’ necessaria un’azione comune per attuare interventi a sostegno delle comunità e delle persone che si trovano in difficoltà. In questo momento medici, volontari e Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per garantire assistenza sanitaria e mantenere i servizi di base.