Vicoforte, il sindaco conferma: "Due casi di Coronavirus in paese" (VIDEO)

Anche a Vicoforte si registrano i primi casi di Coronavirus: la comunicazione è giunta pochi minuti fa direttamente dal sindaco, Valter Roattino.

Il primo cittadino ha annunciato in un video di essere stato informato dei contagi "dalle autorità sanitarie", che "in fondo c'era da aspettarselo" e che questo deve indurre la popolazione a non abbassare la guardia e ad essere ancora più accorta nella quotidianità

"Vi invito a usare la prudenza, a mantenere sempre alto il grado di allerta, a non uscire e a rispettare le regole", ha concluso Roattino.