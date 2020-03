Consigli e speranza in questi tempi di Coronavirus: da Farigliano il blog di Elena Occelli, mamma di Emma, diabetica

Emma è una bambina di sei anni che abita a Farigliano. Una bambina come tutte le altre, penserete. O forse no, forse lei è un po’ speciale.

Ci racconta la sua storia la mamma Elena Occelli: “Buongiorno! Sono la mamma di una bambina diabetica di tipo 1, quindi insulinodipendente, da quando aveva 2 anni, ora ne ha quasi 6. Noi abitiamo a Farigliano. Ogni volta che Emma mangia, e non solo, si deve iniettare insulina, e questa è la parte meno difficile della gestione! I nostri bambini sono considerati soggetti a rischio in caso si ammalassero di Coronavirus, perché il diabete è una comorbità appunto considerata a rischio”.

Questa esperienza e tutto ciò che si porta dietro, non ha scalfito Elena. “Su Instagram col mio nome, Elena Occelli, nickname @diabetironica, ho un mini blog da qualche mese dove racconto le nostre avventure giornaliere perché la condivisione è importante, per noi e per le famiglie nella nostra situazione. Ora che siamo chiusi in casa, ancora di più! Diventa confronto, scambio di idee, conforto”.