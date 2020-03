I mercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo lo spezzatino di seitan alle mele Fuji

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

Il prodotto dell settimana è la mela rossa Cuneo IGP – varietà Fuji .Detta “la croccante”, è la mela dal gusto aromatico per eccellenza. La sua polpa è croccante e succosa, il suo sapore dolce e leggermente aspro. La riconosciamo dal suo colore che va dal rosso chiaro allo scuro, screziato di giallo-verde.

Spezzatino di seitan alle mele Fuji: n secondo piatto tradizionale rivisitato in chiave veg, cremoso e ricco di gusto, oltre ad essere un delizioso connubio tra dolce e salato. Ed è anche veloce: in pochi minuti vi permetterà di portare in tavola una cena gustosa, leggera e un po' diversa dal solito.

Tempi:15 minuti

Ideale per: cena, da abbinare a verdura di stagione

Ingredienti (4 persone)

1 mela rossa di Cuneo IGP tipo Fuji

500 g di seitan

2 cucchiai di farina tipo 0

3 cucchiai di olio evo

1/2 cipolla

Sale, pepe e rosmarino q.b.

Procedimento

1. Tagliate finemente la cipolla e fatela soffriggere in una padella antiaderente con l’olio evo.

2. Tagliate a cubetti il seitan, infarinatelo e aggiungetelo in padella.

3. Lavate bene la mela, tagliatela a cubetti (senza togliere la buccia) e aggiungetela agli altri ingredienti in padella facendo saltare il tutto per qualche minuto, avendo cura di preservare la croccatezza della mela.

4. Aggiustate di sale, pepe e rosmarino e servite.

Se avanza?

Frullate grossolanamente lo spezzatino di seitan, aggiungete della salsa di pomodoro e preparate un gustoso ragù per la pasta!