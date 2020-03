Divampa un incendio in un borgo di case a Calcinere di Paesana: sul posto i Vigili del fuoco con cinque mezzi (FOTO)

Cinque squadre dei Vigili del fuoco, provenienti da Barge e Saluzzo, sono al lavoro in questi istanti a Paesana, per domare un incendio divampato in un loggiato – utilizzato come deposito di materiale – attiguo ad alcune casa in località Calcinere.

L’allarme è scattato intorno alle 20.

Le fiamme si sono propagate velocemente, minacciando di estendersi anche ad un fienile, con una colonna di fumo ben visibile già dalla strada provinciale 26 che sale verso Crissolo.

Immediato l’intervento dei pompieri, con una massiccia mobilitazione. Cinque, in totale, i mezzi sul posto: tre (due auto-pompa-serbatoio e un Defender dotato di modulo antincendio) da Barge e due (un’“aps” e un pick-up dotato di modulo antincendio) dal distaccamento di Saluzzo.

I Vigili del fuoco hanno avuto qualche difficoltà nel raggiungere il fronte di fuoco. L’incendio si è sviluppato proprio all’interno di un gruppo di edifici, e le strade di accesso (specialmente per i camion) della borgata si sono rivelate decisamente strette.

I pompieri stanno quindi lavorando con l’ausilio di scale, tirandosi appresso manichette e lance pressurizzate da dove stanno erogando decine di litri d’acqua per estinguere le fiamme.

Le squadre sono ancora al lavoro. Le operazioni sono seguite in prima persona anche dal sindaco Emanuele Vaudano.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.