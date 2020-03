Banca di Asti e Biver Banca: per la pensione tutto come sempre, dilazione per il pagamento delle assicurazioni

Le banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti comunicano che il calendario dei pagamenti delle pensioni INPS con scadenza 1 aprile 2020 non ha subito alcuna variazione per quanto riguarda l’intero sistema bancario. I pagamenti saranno quindi effettuati nei tempi e con le modalità consuete.

Per evitare assembramenti è consigliato, per quanto possibile, l’utilizzo della carta Bancomat® per effettuare prelievi di contanti presso gli ATM.

Banca di Asti e Biver Banca informano inoltre che per il pagamento dei premi assicurativi relativi alle polizze R.C.Auto con scadenze previste fino al 31 luglio 2020, vengono elevati i termini di mora da 15 a 30 giorni. Il pagamento può essere effettuato con addebito in conto corrente, contattando la propria filiale di riferimento. In alcuni casi il certificato viene inviato via e-mail all’indirizzo del cliente o tramite WhatsApp. Le compagnie assicurative partner del Gruppo C.R.Asti hanno comunicato il prolungamento alla Banca dati ANIA-SITA con conseguente copertura assicurativa anche in caso di controllo da parte delle autorità.

Le filiali di Banca di Asti e di Biver Banca ricevono i clienti unicamente su appuntamento, per le sole operazioni urgenti e non differibili.