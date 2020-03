Coronavirus, crescita vertiginosa della domanda di lezioni online e crolla la formazione presenziale

Il sito di lezioni Letuelezioni e la piattaforma di lezioni online Classgap , hanno elaborato insieme uno studio in cui per la prima volta in Italia si constata il sorpasso della didattica online sulla formazione presenziale.

A differenza d’altri paesi come gli Stati Uniti e la Cina, in Italia la formazione presenziale è più richiesta e apprezzata dalla didattica a distanza. Questa tendenza si è alterata in pochissimo tempo dopo la comparsa del nuovo virus SARS-CoV-2, innescando un cambio nella domanda delle lezioni, le lezioni online hanno superato per la prima volta la domanda di lezioni faccia a faccia (lezioni private e di gruppo) secondo dimostra questo studio realizzato con i dati di ricerche e prenotazioni con i siti di lezioni Letuelezioni e Classgap.

Mentre nel 2019 le lezioni online rappresentavano il 12% del totale delle ore di formazione svolte da studenti privati e impiegati di aziende in Italia, comprese le lezioni di lingue, ripetizioni, musica, danza… Questa cifra cresce vertiginosamente fino al 52% nel primo trimestre di 2020, aumento del 430% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e superando le lezioni presenziali.

E questa tendenza diventa più chiara quando osserviamo i dati delle prime settimane di marzo, secondo indicano i primi dati di Google l’aumento di richieste di lezioni online ha quasi completamente sostituito le richieste di lezioni presenziali. Rappresentando oltre il 88% del totale delle prenotazioni.

Ma non solo l’Italia presenta questa tendenza, in altri paesi vicini come la Spagna, anche se con meno intensità, questa tendenza è una realtà. La prima settimana di marzo la formazione online ha raggiunto la quantità di prenotazioni di lezioni presenziali secondo dati di Tusclasesparticulares.com e Classgap. Tutto fa pensare che la Spagna seguirà i passi dell’Italia nelle prossime settimane.

Gli alunni privati non sono gli unici che cambiano le sue abitudini di apprendimento, le aziende modificano anche i suoi modi di formazione. Le limitazioni a tutto il paese obbligano le aziende ad annullare le formazioni presenziali e a valutare la possibilità di sostituire i piani annuali di formazione per lezioni online secondo le richieste ricevute per il servizio di Classgap per le aziende, Classgap for Enterprise.

Le materie che hanno sofferto di più il cambio da lezioni presenziali a lezioni online nel primo trimestre di 2020, sono quelle di lingue e ripetizioni. Per il contrario, questo cambio nelle materie come danza o musica non è stato così evidente, le ricerche di questo tipo di lezioni si hanno ridotto considerevolmente.

Su Letuelezioni.it

Letuelezioni è il secondo sito di lezioni in Italia, con più di 100.000 insegnanti registrati e più di 1 milione di alunni.

Su Classgap.com

Classgap è la prima piattaforma online di formazione one2one di qualità in Italia, con insegnanti da più di 90 paesi. Attualmente più di 20.000 alunni si formano sulla sua aula virtuale da casa.