Feduf e Ghisolfi: l'educazione finanziaria viaggia con il Corriere... della Sera

L'educazione finanziaria viaggia col Corriere. Precisamente sul Corriere della Sera , il prestigioso quotidiano edito da Urbano Cairo e leader nazionale dell'informazione stampata per numero di lettori, che sulle proprie pagine nazionali riservate all'economia e al risparmio delle famiglie dedica un meritato elogio alla innovativa videorubrica promossa dalla Fondazione nazionale per l'educazione finanziaria, e dalla sua Direttrice generale Giovanna Boggio Robutti, con un ciclo in tempo reale di lezioni tenute online dal Banchiere europeo e professore Beppe Ghisolfi.

Ogni giorno, la Fondazione Feduf e il Prof. Ghisolfi dialogano elettronicamente con migliaia di studenti e famiglie con un approccio terminologico asciutto, diretto, conciso e comprensivo, dal quantitative easing al Mes, dalla clausola del 3% allo spread alla BCE, mettendo più persone in condizione di valorizzare i benefici della teledidattica e di gestire l'emergenza restando a casa. Per non trovarsi più in emergenza quando ne potranno uscire.