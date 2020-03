OGIBridge® annulla le distanze: fare smart working non è mai stato così semplice

In questa situazione di emergenza nazionale causata dalla diffusione del Coronavirus, molte aziende si stanno trovando nella condizione di chiedere a tutti o a una parte dei loro dipendenti di lavorare da casa, adottando quindi la tecnica dello smart working o del tele-lavoro.

Ma cosa deve fare una società (sia essa un’azienda strutturata, una PMI oppure uno studio di liberi professionisti) per far lavorare da casa i propri collaboratori consentendo l’accesso ai file aziendali, al pc dell’ufficio, al server fisico in azienda in completa sicurezza e tranquillità?

Il gruppo fastERA® ti propone una soluzione innovativa, veloce ed economica, che ti sarà di grandissimo aiuto.

I principali destinatari sono gli imprenditori, i liberi professionisti (avvocati, commercialisti, assicuratori) e i dipendenti che sono impossibilitati a spostarsi (pensiamo ad esempio il tragitto casa-lavoro) ma che necessitano di accedere “da remoto” allo studio, all’ufficio e ai server di dati.

Proprio da questa esigenza nasce OGIBridge®

OGIBridge®, è uno strumento pensato per lavorare da remoto, che ti permette di accedere in estrema sicurezza al pc, al server aziendale centrale e ai dati presenti in ufficio. Le parole d’ordine per OGIBridge® sono semplicità e sicurezza.

La semplicità è anche praticità: con OGIBridge® accedi da qualsiasi device, come pc, smartphone e tablet, ai pc e ai server aziendali. Potrai quindi continuare a lavorare da casa come se fossi fisicamente in ufficio, in completa autonomia e libertà, accedendo velocemente ai tuoi applicativi, file e utilizzando il tuo desktop da remoto.

All’installazione pensiamo noi!

Il team di tecnici di OGIBridge®, provvederà all’installazione esclusivamente da remoto: ti verranno poi fornite le credenziali personali che renderanno possibile l’accesso al desktop dell’ufficio e a tutti i file da quante più persone lo necessitano. Sì, perché OGIBridge® può essere utilizzato da un numero di persone illimitato.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni e stai cercando una soluzione di questo tipo, che permetta a te, alla tua azienda, ai tuoi dipendenti e ai tuoi collaboratori di continuare a lavorare in tranquillità da casa come se fossi in ufficio, non esitare a contattarci.

