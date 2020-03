WhatsHOME, la spesa a domicilio su whatsapp in 80 comuni della Granda

“Al posto di disperarci, abbiamo remotizzato lo staff e lavorato con ancor più impegno del solito per dare velocemente vita ad un’iniziativa che possa essere concretamente utile ai cittadini e alle piccole aziende del nostro territorio in un periodo di grande difficoltà come quello che siamo vivendo”.

Queste le parole di Andrea Losano, direttore generale della società. “Business a parte, ci siamo riuniti e abbiamo concordato di voler dare il nostro contributo cercando di essere utili in una situazione davvero complicata in cui stare a casa è fondamentale ma le piccole imprese hanno, allo stesso tempo, bisogno di strumenti per continuare a fornire servizio e non soccombere. WhatsHOME è al risposta di alternativeADV a questa esigenza”.