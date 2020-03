iodonodacasa, aiutiamo chi ci aiuta

Una raccolta fondi per sostenere l’ospedale di Ceva attraverso la comunità scolastica, perché non importa se gli studenti frequentano le scuole superiori, la primaria o la scuola dell'infanzia. Ciò che conta è il comune desiderio di aiutare i nostri medici, in prima linea negli ospedali per combattere contro il Coronavirus e spesso senza le protezioni necessarie.

Il Baruffi di Ceva e Ormea e gli Istituti Comprensivi di Ceva e Garessio, insieme al Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese hanno pensato di unire le forze e le voci.

L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per acquistare i dispositivi di protezione necessari per l'ospedale di Ceva.

“Condividiamo con immenso piacere l'iniziativa solidale che accomuna tutte le scuole del territorio di Ceva, Garessio e Ormea”, afferma la dirigente del Baruffi Mara Ferrero unitamente ai dirigenti dell'IC Momigliano di Ceva Marco Battella, dell'IC di Garessio Laura Pinneschi e del CFP di Ceva Mario Barello.

Il link della piattaforma digitale Gofoundme è stato inviato a tutto il personale coinvolto della scuola, docenti, studenti e personale ATA.

“Un appello alla vicinanza al nostro personale medico e infermieristico, che combatte in prima linea questa guerra. - prosegue la dirigente Ferrero -. In particolare, l'iniziativa andrà a beneficio dell'ospedale di Ceva.

Ognuna delle nostre voci potrà unirsi al grande coro di solidarietà verso chi oggi è più esposto al rischio del contagio.”

Vi invitiamo ad intonare insieme a noi #iodonodacasa perchè una piccola voce, unita a molte altre, dà vita ad un meraviglioso coro! #iodonodacasa!"





link:

https://www.gofundme.com/f/iodonodacasa?teamInvite=EEPz8pZw9DnAf2zcOxK3LVq4FUhhtRv2Wub7wQ19W2hQBBNeY8VAfzkEaQuFyYeJ&utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=p_email%2Bteaminviteemail