Coronavirus, il Nursing Up ammonisce la Regione: "Non si richiamino in servizio gli infermieri positivi ma asintomatici"

Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri Italiani e delle professioni sanitarie, esprime la massima preoccupazione sul fatto che anche in Piemonte, come già accaduto in Emilia Romagna, la Regione possa invitare gli operatori sanitari positivi al coronavirus ma asintomatici a rientrare al lavoro su base volontaria.

In Emilia-Romagna la direttiva prevederebbe un tampone per screening periodico con cadenza quindicinale da effettuare ai sanitari operanti in aree Covid-19, e in tal modo si indicherebbe l’esigenza di definire le dimensioni delle forze lavoro in campo, anche nell’ottica di proporre, su base volontaristica, la ripresa del lavoro ai soggetti positivi ma asintomatici.

Si tratta di un’idea totalmente folle e inaccettabile. Diffidiamo la Regione Piemonte dal percorrere la stessa strada.

“Se ciò dovesse accadere – attacca il Segretario Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta del Nursing Up, Claudio Delli Carri -, sarebbe la riprova della scarsa considerazione da parte della pubblica amministrazione degli operatori sanitari impiegati sul campo. Inoltre, in Emilia-Romagna tali suggerimenti, di aprire agli operatori contagiati ma asintomatici, varrebbe per i luoghi più critici, dove ormai sono stati quasi tutti infettati e sembrerebbe che così si dia credito al ragionamento: se sono tutti infetti tanto vale che continuino a stare lì. Incredibile. La persona asintomatica può essere fonte di contagio, diffidiamo perciò il Piemonte dal procedere con tale eventuale strategia, pur se gli interessati aderissero su base volontaristica. E ricordiamo che esperti di indiscussa fama hanno stigmatizzato che le persone infette, anche in assenza di sintomatologia, rappresentano una fonte formidabile di contagio e sottolineato come, con riferimento agli asintomatici, il controllo della diffusione della malattia si basa essenzialmente sull’isolamento degli interessati”.